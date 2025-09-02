Спасатели вызволили автомобилиста из водного плена в Приморье

Инцидент мог бы закончиться трагически, если бы не своевременная реакция пожарной службы. Мощный поток воды снес автомобиль с дороги, заблокировав водителя внутри.

Как сообщает телеграм-канал Министерства ГО и ЧС Приморья, сигнал о происшествии поступил вечером 1 сентября в районе садовых обществ поселка Преображение. На место незамедлительно выехали сотрудники 15-го отряда противопожарной службы. Прибыв на локацию, они обнаружили машину, стоящую посреди русла реки, с находящимся внутри мужчиной.

Благодаря оперативности и слаженным действиям спасателей пострадавшего удалось благополучно извлечь из транспортного средства. Он не получил серьезных травм и отказался от госпитализации.

Этот случай стал очередным напоминанием об опасности передвижения во время непогоды вблизи водных артерий. Ведомство напоминает, что водителям следует быть особенно осторожными в сезон дождей и избегать пересечения подтопленных участков дорог.