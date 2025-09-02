Королева красоты погибла в ДТП на мотоцикле в Гватемале

Яркая жизнь двадцатилетней Алондры Марианелы Эрнандес Перес оборвалась, оставив тысячи поклонников модели в шоке и печали. Победительница городского конкурса красоты трагически погибла, направляясь по опасной дороге на работу.

Модель не справилась с управлением на опасном шоссе

По информации портала Need To Know, авария произошла утром 26 августа на трассе, соединяющей города Сан-Маркос и Кесальтенанго. Девушка управляла мотоциклом, когда внезапно потеряла над ним контроль. Прибывшие медики немедленно доставили пострадавшую в ближайшую клинику, однако усилия врачей оказались тщетны — травмы были несовместимы с жизнью, и на следующий день, не приходя в сознание, она скончалась.

Этот участок дороги известен частыми ДТП. Извилистый горный рельеф, отсутствие ограждений и сложные погодные условия регулярно становятся причиной катастроф.

Алондра Марианела Эрнандес Перес была не просто начинающей моделью — всего несколькими месяцами ранее она завоевала титул королевы красоты города Ла-Бланка. По словам знакомых, она обладала не только эффектной внешностью, но и невероятной целеустремленностью. Девушка строила далекие планы на будущее в индустрии моды.

Ее гибель стала потрясением для всего региона. Местные СМИ подчеркивают, что случившееся вновь обратило внимание властей на необходимость срочного улучшения инфраструктуры опасной трассы, жертвами которой ежегодно становятся десятки людей.