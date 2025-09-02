Мигранты напали на водителя прямо на проезжей части в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга произошла драка на проезжей части. И остановить ее получилось только благодаря вмешательству прохожих.

Полиция уже начала проверку по факту драки

Как сообщает издание «Уральский меридиан», днем 1 сентября группа из троих мигрантов атаковала водителя после того, как он, по их словам, не уступил им дорогу. После короткой словесной перепалки ситуация переросла в драку: агрессоры набросились на автомобилиста, нанося ему удары и пытаясь повалить на землю.

Сотрудники отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу уже начали следственные мероприятия. По их результатам будет принято процессуальное решение относительно всех участников конфликта.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших и пострадавшего, а также собираются показания свидетелей и видеозаписи с места происшествия.