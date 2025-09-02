Сотрудника ГИБДД ударили в торговом центре, куда он приехал за тортом для детей

В Щелково произошел инцидент с нападением на сотрудника Госавтоинспекции. Полицейский, оказавшийся рядом с торговым центром в свое свободное время, попытался прекратить драку между группой мигрантов и охранником.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», конфликт произошел вечером 1 сентября возле одного из ТЦ на Пролетарском проспекте. Сотрудник ГИБДД, приехавший купить торт для детей в честь начала учебного года, стал свидетелем драки. Он представился и показал служебное удостоверение, но это не остановило нападавших — в ответ последовали удары.

Только после того, как полицейский применил травматическое оружие, злоумышленники скрылись с места происшествия. Одного из них, 28-летнего уроженца Средней Азии, удалось задержать. По предварительным данным, он ранее уже привлекался за побои и угрозу убийством. Второй участник нападения работал в том же торговом центре, где произошел инцидент. Полиция занимается его поисками.

В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению личностей остальных лиц, причастных к конфликту.