Пьяный велосипедист устроил ДТП с несовершеннолетним на мопеде

Инцидент случился в селе Воронцовка, где нетрезвый 42-летний мужчина на велосипеде столкнулся с мопедом под управлением 12-летнего подростка. К счастью, ребенок не пострадал.

Как сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области, происшествие случилось вечером 2 сентября на улице Советской. По предварительной версии, местный житель двигался на велосипеде «Десна» по дороге общего пользования и врезался в движущийся навстречу мопед «Альфа», за рулем которого в тот момент находился несовершеннолетний.

Прибывшие на место событий медики провели медосвидетельствование — у велосипедиста в выдыхаемом воздухе обнаружили 0,662 мг/л этилового спирта. С полученными в аварии травмами и в тяжелом опьянении мужчину госпитализировали. Факт управления мопедом ребенком также не остался без внимания — полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.