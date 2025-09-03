Пьяный ночной гонщик устроил погром в Новосибирске

Мужчина за рулем Toyota Corolla Fielder на полной скорости протаранил ограждения и хозяйственные постройки, вызвав хаос и разрушения. К счастью, нанесен только материальный ущерб, обошлось без пострадавших.

Как сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, инцидент произошел ночью 2 сентября в Красногорском переулке. Водитель не справился с управлением: его автомобиль вылетел с проезжей части, последовательно пробив два забора, разрушив сарай и задев припаркованную машину.

Очевидцы происшествия немедленно отреагировали: они помогли нарушителю выбраться из салона еще до прибытия экстренных служб. Его авто, получившее серьезные повреждения, пришлось эвакуировать.

В ГИБДД подтвердили факт того, что мужчина находился за рулем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. На данный момент полиция проверяет, попадался ли он ранее на подобных преступления, а также оценивает точный размер материального ущерба, причиненного владельцам хозяйственных построек.