Пьяный ночной гонщик устроил погром в Новосибирске

Как сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, инцидент произошел ночью 2 сентября в Красногорском переулке. Водитель не справился с управлением: его автомобиль вылетел с проезжей части, последовательно пробив два забора, разрушив сарай и задев припаркованную машину.
Очевидцы происшествия немедленно отреагировали: они помогли нарушителю выбраться из салона еще до прибытия экстренных служб. Его авто, получившее серьезные повреждения, пришлось эвакуировать.
В ГИБДД подтвердили факт того, что мужчина находился за рулем в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. На данный момент полиция проверяет, попадался ли он ранее на подобных преступления, а также оценивает точный размер материального ущерба, причиненного владельцам хозяйственных построек.