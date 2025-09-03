Мужчина сбил девушку на машине за то, что она отказалась дать ему понюхать ноги

Этот инцидент сложно назвать обычным дорожным происшествием. Знакомство через приложение для свиданий закончилось больничной палатой для одной из сторон и арестом — для другой.

Как сообщает издание New York Post, 3 сентября житель Флориды сбил женщину после свидания, которое закончилось ссорой. Поводом для конфликта стало необычное желание 28-летнего мужчины понюхать ноги своей спутницы, а также приобрести ее старые кроссовки. Девушка оценила их более чем в тысячу долларов, что вызвало гнев у собеседника.

По словам пострадавшей, она почувствовала себя неловко, но была готова расстаться со «старой вонючей обувью» за соответствующую плату. Когда покупатель отказался от сделки, женщина удалилась в ванную комнату, а услышав звуки открывшейся двери, предположила кражу своих вещей.

Выбежав на парковку отеля, она попала под колеса красного Mercedes-Benz, за рулем которого находился ее несостоявшийся покупатель. В результате аварии девушке потребовалась срочная госпитализация. А нарушителя правоохранительные органы задержали на месте.