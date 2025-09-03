Водитель чудом выжил в «Газели», которая перевернулась и загорелась в Чувашии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Цивильском районе Чувашии. Грузовичок рухнул с федеральной трассы А-151, а его водитель оказался заперт внутри.

Грузовичок упал с моста и вспыхнул на дороге под Чебоксарами

Как сообщает пресс-служба МЧС по Чувашской Республике, авария случилась ночью 2 сентября на 14-м километре автодороги. По предварительной версии, мужчина за рулем «Газели» не справился с управлением: машина сперва съехала в кювет, а потом опрокинулась и практически мгновенно загорелась.

На место происшествия оперативно прибыли расчеты 40-й пожарно-спасательной части, которые сразу приступили к эвакуации пострадавшего. Огнеборцам потребовалось менее 20 минут, чтобы полностью потушить пламя.

28-летний дальнобойщик получил ожоги и травмы. Спасатели оказали ему первую помощь непосредственно на месте, после чего медики доставили мужчину в ближайшую больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Движение по трассе А-151 не ограничивалось, так как автомобиль упал под мост и не перекрыл проезжую часть.