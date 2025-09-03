Мост рухнул под грузовиком, оставив село Светильное без связи с внешним миром

В Шимановском округе Приамурья произошло чрезвычайное происшествие, из-за которого местные жители оказались в полной изоляции. Дорога, соединяющая село Светильное с «большой землей», теперь полностью перекрыта — единственный мост обвалился.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел вечером 2 сентября на первом километре подъезда к селу Светильное. По предварительным данным, причиной обрушения стал проезд грузовика, вес которого в разы превышал допустимую конструкцией нагрузку.

На место происшествия оперативно прибыла бригада подрядной организации — она приступила к установке дорожных знаков и полному перекрытию участка с обеих сторон. Уже в ближайшее время начнутся работы по организации временного объезда, однако сроки полного ремонта мостового сооружения пока не называются.

Власти обещают провести тщательное расследование причин инцидента и принять все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.