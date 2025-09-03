Пьяный хулиган угнал трамвай и устроил массовые разрушения

В Болгарии, пока водитель трамвая отлучился за кофе, один из пассажиров взял на себя управление транспортом, что привело к массовому погрому. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы за опасную шалость

Как сообщает ТАСС, утром 2 сентября рядом с посольством Румынии 22-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, дотянулся через открытое окно кабины до рычага управления трамваем и привел вагон в движение. Транспорт успел проехать несколько остановок, прежде чем на повороте сойти с рельсов.

Инцидент привел к многочисленным повреждениям: пострадал подземный переход и шесть автомобилей. В настоящее время на месте работают аварийные службы, оценивая полный масштаб ущерба. Подозреваемый уже задержан и находится под стражей.

По действующему законодательству Болгарии, молодому человеку грозит серьезное наказание — от 5 до 15 лет лишения свободы, а также крупный штраф. Расследование продолжается, власти изучают все обстоятельства случившегося.