Производитель популярных шин Cordiant начал выпускать и свечи зажигания

Бренд Cordiant у отечественных автомобилистов ассоциируется исключительно с шинами и больше ни с чем другим. Однако в самое ближайшее время компания планирует существенно расширить свое присутствие на рынке автокомпонентов. И вот первая ласточка: на прилавки под маркой Cordiant уже поступили свечи зажигания. Хотя стоит оговориться, что продаваемая «Кордиантом», образно говоря — «воспламенительная» продукция до апреля 2023 года выпускалась под маркой Bosch.

Вывод на рынок так называемого зонтичного бренда Cordiant для свечей зажигания обусловлен бизнес-стратегией холдинга «Кордиант», который, напомним, принадлежит концерну «Севергрупп» Алексея Мордашова. Богатое «бошевское» наследие, (в лучшие годы «свечной заводик» выпускал ежегодно около 2млн единиц продукции, причем более четверти ее шло на наш рынок, а остальное — экспортировалось), надо полагать, позволит «шинникам» быстро укрепиться в новом для себя сегменте.

Вся продукция выпускается на специализированном заводе полного цикла в Энгельсе. Что касательно товарной линейки, то она не только не сузилась со времен Bosh, а даже наоборот — существенно расширилась, ведь трансформация рынка автомобилей, когда едва ли не каждая первая продаваемая нынче в стране машина — китайского производства, потребовала немедленной адаптации.

Свечи под маркой Cordiant позиционируются как премиальный продукт. Оно и понятно, ведь при их производстве применены специальные сплавы на основе иттрия и никеля. Есть так же свечи зажигания, в которых содержатся драгметаллы: платиновые и иридиевые сплавы, благодаря которым срок службы изделий увеличивается в разы. Впрочем, среди заводской номенклатуры есть и свечки среднего ценового сегмента (продаются под маркой ЭЗ), где всякие там «золоты-брильянты» не применяются.

Фото: Cordiant

Сейчас завод готовится к внедрению новой технологии — использованию V-образной канавки и заостренного бокового электрода, что позволит улучшить показатели стабильности воспламенения, обеспечит оптимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а также дополнительно защитит катализатор и повлияет на снижение расхода топлива.

К слову сказать, ассортимент свечей марки Cordiant закрывает потребности не только автомобилистов, но и любителей водно-моторной техники, мототранспорта, а так же дачников, имеющих на «вооружении» триммеры, бензопилы, генераторы, газонокосилки, снегоуборщики...