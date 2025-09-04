33

Пешеход погиб, дважды попав под колеса в Свердловской области

Водители не заметили его из-за темной одежды

Около Первоуральска произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся смертью человека. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте: сначала его сбил один автомобиль, а затем он попал под колеса другого.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Свердловской области, трагический инцидент случился ночью 3 сентября. 59-летний шофер легковушки совершил наезд на 37-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне «зебры». Удар был настолько сильным, что тело отбросило на встречную полосу, где произошло второе столкновение — с машиной под управлением 45-летней женщины.

Оба водителя прошли медосвидетельствование — признаков опьянения у них не выявили. Как отмечают в ГАИ, погибший был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, что значительно снижало его видимость на дороге в темное время суток.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления полной картины случившегося. Специалисты изучают место происшествия и опрашивают свидетелей.

