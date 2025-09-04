Водитель легковушки выехал под поезд, а после аварии сбежал

Инцидент на железной дороге под Лугой мог закончиться трагедией, но, к счастью, обошелся без жертв. Пассажирский состав столкнулся с автомобилем, который проигнорировал предупреждающие сигналы.

Как сообщает ТАСС, ДТП произошло ранним утром 4 сентября на перегоне между станцией Луга-1 и разъездом Генерала Омельченко. По данным перевозчика, сигнализация на переезде работала исправно, однако водитель легкового автомобиля ее проигнорировал и попытался пересечь пути прямо перед приближающимся пассажирским поездом №810 Псков — Санкт-Петербург.

Машинист применил экстренное торможение, но короткой дистанции не хватило, чтобы избежать аварии. Водитель автомобиля, спровоцировавший ДТП, сбежал с места событий, бросив свое транспортное средство. Сейчас полиция его разыскивает.

Что же касается поезда, то он продолжил движение по маршруту уже через три минуты после столкновения. Локомотивная бригада и пассажиры не пострадали.