Детеныша косули сбили на дороге возле школы в Башкирии

В деревне Подымалово произошел инцидент, привлекший внимание как местных жителей, так и экологов республики. На территории школы нашли раненого детеныша косули, который попал в аварию с автомобилем.

Состояние животного оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь

Как сообщает портал «Башинформ», специалисты незамедлительно отреагировали на вызов, поступивший утром 4 сентября. Животное находилось в критическом состоянии — с множественными травмами и затрудненным дыханием. В реабилитационном центре малышу оказали первую помощь, сейчас он находится под постоянным наблюдением ветеринаров.

Предварительный осмотр показал, что столкновение привело к серьезной черепно-мозговой травме и повреждению внутренних органов. Несмотря на все усилия медиков, прогнозы остаются осторожными — шансы на выживание малыша пока невелики.

На месте событий работают сотрудники МЧС и Министерства экологии Республики Башкортостан. Точные обстоятельства случившегося выясняются — неизвестно, где именно был сбит детеныш и как он оказался на школьном дворе.