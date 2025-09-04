Детеныша косули сбили на дороге возле школы в Башкирии

Как сообщает портал «Башинформ», специалисты незамедлительно отреагировали на вызов, поступивший утром 4 сентября. Животное находилось в критическом состоянии — с множественными травмами и затрудненным дыханием. В реабилитационном центре малышу оказали первую помощь, сейчас он находится под постоянным наблюдением ветеринаров.
Предварительный осмотр показал, что столкновение привело к серьезной черепно-мозговой травме и повреждению внутренних органов. Несмотря на все усилия медиков, прогнозы остаются осторожными — шансы на выживание малыша пока невелики.
На месте событий работают сотрудники МЧС и Министерства экологии Республики Башкортостан. Точные обстоятельства случившегося выясняются — неизвестно, где именно был сбит детеныш и как он оказался на школьном дворе.