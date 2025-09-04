1

Автобус протаранил скорую с детьми в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел при выезде с территории дворов

На проспекте Ильича столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и служебный автомобиль медицинской помощи. По предварительной информации, в салоне последнего находились трое несовершеннолетних пациентов, которых перевозили в инфекционную больницу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Автобус протаранил скорую с детьми в Нижнем Новгороде

Как сообщает «НИА Нижний Новгород», авария произошла 4 сентября. Водитель автобуса, выезжавший с придворовой территории, судя по всему, не убедился в безопасности маневра и выкатился прямо в скорую помощь, которая в тот момент двигалась по главной дороге.

Врачи немедленно осмотрели пассажиров, и после этого, несмотря на повреждения, карета продолжила свой путь, чтобы оперативно доставить пациентов в инфекционную больницу.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. На месте работала оперативная группа, движение на участке проспекта, где случилось ДТП, временно ограничивали.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует