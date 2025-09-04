Автобус протаранил скорую с детьми в Нижнем Новгороде

Как сообщает «НИА Нижний Новгород», авария произошла 4 сентября. Водитель автобуса, выезжавший с придворовой территории, судя по всему, не убедился в безопасности маневра и выкатился прямо в скорую помощь, которая в тот момент двигалась по главной дороге.
Врачи немедленно осмотрели пассажиров, и после этого, несмотря на повреждения, карета продолжила свой путь, чтобы оперативно доставить пациентов в инфекционную больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. На месте работала оперативная группа, движение на участке проспекта, где случилось ДТП, временно ограничивали.