Водитель без «прав» насмерть сбил пенсионерку под Нижним Новгородом

Как сообщает «НИА Нижний Новгород», инцидент произошел вечером 3 сентября. За рулем автомобиля ВАЗ-21124 находился мужчина в возрасте 22 лет без водительского удостоверения. Личность сбитой пожилой женщины, ориентировочно в возрасте 60-65 лет, все еще устанавливается. Известно, что она переходила проезжую часть около пешеходного перехода.
Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей от удара. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
