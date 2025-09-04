Водитель без «прав» насмерть сбил пенсионерку под Нижним Новгородом

Молодой человек, который сел за руль без соответствующего разрешения, наехал на пожилую женщину неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Как сообщает «НИА Нижний Новгород», инцидент произошел вечером 3 сентября. За рулем автомобиля ВАЗ-21124 находился мужчина в возрасте 22 лет без водительского удостоверения. Личность сбитой пожилой женщины, ориентировочно в возрасте 60-65 лет, все еще устанавливается. Известно, что она переходила проезжую часть около пешеходного перехода.

Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей от удара. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Свердловской области произошло ДТП со смертельным исходом, когда пешеход попал под колеса одного автомобиля, а затем был еще раз сбит другим.