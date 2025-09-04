Авария с грузовиком привела к смерти молодого водителя в Сургуте

Жесткое дорожно-транспортное происшествие в Сургуте закончилось гибелью одного человека. Удал был настолько сильный, что от легковушки осталась только груда металла.

Как сообщает портал «siapress.ru», события развернулись днем 4 сентября на Тюменском тракте. 26-летний водитель автомобиля ВАЗ не рассчитал безопасную дистанцию до грузовика ГАЗ, и машины столкнулись. Легковушка получила тяжелые повреждения, а мужчина, находившийся за рулем «нашемарки», скончался на месте.

Шофер грузового авто выжил, но получил серьезные травмы — сейчас он находится под наблюдением врачей. На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС, проезд по тому участку дороги был временно ограничен.