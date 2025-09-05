Бензовоз опрокинулся и разлил авиатопливо у реки Лена в Якутии

Авария произошла возле поселка Нижний Бестях. Грузовик опрокинулся при подъеме с паромной переправы через реку, что привело к крупному разливу горючего. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и экологические службы.

Как сообщает ТАСС, инцидент случился 5 сентября, автомобиль марки Volvo следовал по маршруту Нижний Бестях — Чурапча. Когда бензовоз опрокинулся, топливо из цистерны частично разлилось неподалеку от воды.

Для ликвидации экологических последствий на месте работает бригада из 16 человек, включая специалистов по локализации аварийных утечек нефтепродуктов. Кроме того, задействовано 6 единиц техники.

Движение транспорта в районе происшествия временно ограничено. Для предотвращения распространения загрязнения проводится отсыпка пораженных участков впитывающим нефть веществом с последующей утилизацией грунта.

Работы по откачке оставшегося содержимого цистерны бензовоза продолжаются. Местные власти и экстренные службы держат ситуацию на контроле, чтобы минимизировать вред окружающей среде.