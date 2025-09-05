Водитель устроил смертельную аварию, постоял посмотрел и скрылся

Как сообщает информагентство SakhalinMedia, авария произошла утром 5 сентября на улице Горького. Toyota Crown сначала столкнулся с попутным Toyota Corolla Fielder, а затем из-за потери контроля над машиной вылетел в столб. Водитель погиб на месте еще до приезда спасателей.
Второй участник ДТП недолго постоял на площади, но вскоре скрылся. В настоящее время его розыском занимаются правоохранительные органы.
По предварительным данным, именно покинувший место аварии водитель спровоцировал инцидент, хотя точные причины и обстоятельства происшествия все еще устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят экспертизу и изучают записи с камер видеонаблюдения.
На месте работали оперативные службы, включая скорую помощь и полицию. Проезд по участку проспекта Победы был временно ограничен.