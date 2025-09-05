Водитель устроил смертельную аварию, постоял посмотрел и скрылся

В центре Южно-Сахалинска столкнулись две легковушки. После удара одну машину отбросило в опору освещения, что привело к мгновенной гибели водителя. Второй же автомобилист — тот, что, по предварительным данным, и стал виновником аварии — ненадолго задержался на месте, но в итоге скрылся.

Как сообщает информагентство SakhalinMedia, авария произошла утром 5 сентября на улице Горького. Toyota Crown сначала столкнулся с попутным Toyota Corolla Fielder, а затем из-за потери контроля над машиной вылетел в столб. Водитель погиб на месте еще до приезда спасателей.

Второй участник ДТП недолго постоял на площади, но вскоре скрылся. В настоящее время его розыском занимаются правоохранительные органы.

По предварительным данным, именно покинувший место аварии водитель спровоцировал инцидент, хотя точные причины и обстоятельства происшествия все еще устанавливаются. Сотрудники ГИБДД проводят экспертизу и изучают записи с камер видеонаблюдения.

На месте работали оперативные службы, включая скорую помощь и полицию. Проезд по участку проспекта Победы был временно ограничен.