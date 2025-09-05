ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане привело к смерти трех человек

От удара легковушка получила тяжелейшие повреждения, а ее водитель и два пассажира скончались на месте от полученных травм. На место незамедлительно выехал прокурор республики для координации экстренных служб.

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», авария случилась ночью 5 сентября на 38-м километре трассы Набережные Челны — Альметьевск.

По предварительной версии, водитель Daewoo Nexia потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN. Все находившиеся в легковом автомобиле пассажиры погибли.

Прокуратура Заинского района взяла на особый контроль расследование причин этого инцидента. Окончательные выводы о виновности той или иной стороны будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз и анализа собранных материалов.