ДТП с грузовиком на трассе в Татарстане привело к смерти трех человек

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», авария случилась ночью 5 сентября на 38-м километре трассы Набережные Челны — Альметьевск.
По предварительной версии, водитель Daewoo Nexia потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN. Все находившиеся в легковом автомобиле пассажиры погибли.
Прокуратура Заинского района взяла на особый контроль расследование причин этого инцидента. Окончательные выводы о виновности той или иной стороны будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз и анализа собранных материалов.