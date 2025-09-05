ДТП с двумя мотоциклами и каршерингом парализовало движение на юго-западе Москвы

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы, инцидент случился днем 5 сентября на проспекте Вернадского около дома 86А, неподалеку от станции метро «Юго-Западная». Оба мотоциклиста получили серьезные травмы, водитель авто не пострадал.
Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Потерпевших сразу же доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работала оперативная группа, которая зафиксировала все детали аварий.
Происшествие вызвало значительные пробки в том районе Москвы.