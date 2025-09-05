213

ДТП с двумя мотоциклами и каршерингом парализовало движение на юго-западе Москвы

На данный момент полиция устанавливает причины аварии

На проспекте Вернадского столкнулись несколько транспортных средств, в результате чего пострадали два человека. Все они получили необходимую медицинскую помощь, и на данный момент их здоровью ничто не угрожает.

Александр Проневский

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы, инцидент случился днем 5 сентября на проспекте Вернадского около дома 86А, неподалеку от станции метро «Юго-Западная». Оба мотоциклиста получили серьезные травмы, водитель авто не пострадал.

Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия. Потерпевших сразу же доставили в ближайшую больницу для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте работала оперативная группа, которая зафиксировала все детали аварий.

Происшествие вызвало значительные пробки в том районе Москвы.

