Две школьницы попали под колеса машины в Ставропольском крае

Утром 5 сентября около школы на улице Демидова произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Сейчас обе пострадавшие получают медицинскую помощь в местной больнице.

Как сообщает портал «МК — Ставрополь (Кавказ)», школьницы в возрасте 10 и 11 лет пытались пересечь проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент 31-летняя жительница Ставрополя, управлявшая автомобилем Opel Astra, наехала на них.

Как позднее установила полиция, женщина была трезвая, однако управляла машиной без полиса ОСАГО. За последние 2 года нарушений ПДД она не допускала.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Они изучают все обстоятельства инцидента, включая видимость на участке и соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками события.