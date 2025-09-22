Ferrari стоимостью в 36 миллионов рублей разбилась в гонке на трассе под Казанью

Авария с участием Ferrari 296 GTB случилась днем 22 сентября. Молодой водитель не справился с управлением на высокой скорости и врезался в отбойник.

Как сообщает портал «News.ru», мужчина за рулем спорткара устроил гонку с двумя другими иномарками — Porsche и Lamborghini. На одном из поворотов он не рассчитал скорость и траекторию «полета», вылетел на обочину и врезался в ограждение. Удар привел к тому, что у «Феррари» оторвало весь передок вместе с элементами кузова и подвески.

К счастью, обошлось без пострадавших — доморощенный «Шумахер» отделался легким испугом. Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося и разыскивают владельцев двух других авто, участвовавших в нелегальном псевдоспортивном заезде.

Стоит подчеркнуть, что стоимость нового Ferrari этой модели на российском рынке начинается от 23 миллионов рублей, а максимальная цена может достигать 36 млн.