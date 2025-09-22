Бензовоз перевернулся на трассе «Уссури» в Приморье

Инцидент произошел 22 сентября на 627-м километре федеральной трассы А-370 Хабаровск-Владивосток в Михайловском районе. По предварительной версии следствия, водитель автоцистерны не справился с управлением.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое УМВД, мужчина за рулем грузовика получил серьезные травмы, прибывшие на место событий медики доставили его в ближайшую больницу.

Происшествие потребовало экстренного вмешательства аварийных служб для ликвидации последствий аварии и предотвращения возможной экологической катастрофы. Специалисты проверяют целостность цистерны и наличие утечек горючего. Власти оперативно организовали объездной путь для транспорта через поселок Новошахтинский, чтобы минимизировать пробки.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивающие безопасность дорожного движения и координирующие работу экстренных служб.