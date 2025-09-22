Несовершеннолетний водитель спровоцировал тройное ДТП на трассе Курган-Тюмень

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Тюменской области, «Жигулями» также управлял 18-летний парень, не имевший водительского удостоверения. Таким образом, в инциденте участвовали сразу два нелегальных шофера.
В результате цепочки столкновений травмы получили две девушки: 16-летняя в Toyota и 14-летняя в LADA. Медики оперативно прибыли на место инцидента и оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Сотрудники ГИБДД в настоящий момент устанавливают все детали и окончательные причины произошедшего. Расследование особенно интересуется тем, как тинейджеры получили доступ к транспортным средствам и почему решились на поездку без «прав». В отношении нарушителей уже составили административные протоколы, а по факту причинения вреда здоровью возбудили уголовное дело.