Несовершеннолетний водитель спровоцировал тройное ДТП на трассе Курган-Тюмень

22 сентября в Тюменской области 17-летний юноша за рулем Toyota не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Honda, которую, в свою очередь, отбросило на ВАЗ-21124.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Тюменской области, «Жигулями» также управлял 18-летний парень, не имевший водительского удостоверения. Таким образом, в инциденте участвовали сразу два нелегальных шофера.

В результате цепочки столкновений травмы получили две девушки: 16-летняя в Toyota и 14-летняя в LADA. Медики оперативно прибыли на место инцидента и оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент устанавливают все детали и окончательные причины произошедшего. Расследование особенно интересуется тем, как тинейджеры получили доступ к транспортным средствам и почему решились на поездку без «прав». В отношении нарушителей уже составили административные протоколы, а по факту причинения вреда здоровью возбудили уголовное дело.