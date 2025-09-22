585

Трехлетний ребенок попал под колеса иномарки под Астраханью

Как малыш, не знающий ПДД, оказался на дороге один выясняют компетентные органы

Инцидент произошел днем 22 сентября в поселке Камызяк. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Kia двигался по улице Максима Горького, когда внезапно на дорогу перед ним выбежал трехлетний мальчик. В результате мужчина за рулем иномарки не успел среагировать на дорожную ситуацию и сбил малолетнего нарушителя ПДД.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает портал «Kaspyinfo.ru», медики оперативно прибыли на место событий, оказали пострадавшему первую помощь и сразу же доставили его в районную больницу. Состояние ребенка врачи сейчас оценивают как тяжелое.

Сотрудники Госавтоинспекции Камызякского района немедленно приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Они опрашивают свидетелей и проводят осмотр места происшествия.

Дополнительно проводится расследование причин того, почему ребенок переходил улицу в неустановленном месте без сопровождения взрослых. Водитель иномарки прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое показало отрицательный результат.

