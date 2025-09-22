Трехлетний ребенок попал под колеса иномарки под Астраханью

Как сообщает портал «Kaspyinfo.ru», медики оперативно прибыли на место событий, оказали пострадавшему первую помощь и сразу же доставили его в районную больницу. Состояние ребенка врачи сейчас оценивают как тяжелое.
Сотрудники Госавтоинспекции Камызякского района немедленно приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Они опрашивают свидетелей и проводят осмотр места происшествия.
Дополнительно проводится расследование причин того, почему ребенок переходил улицу в неустановленном месте без сопровождения взрослых. Водитель иномарки прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое показало отрицательный результат.