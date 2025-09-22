Беспилотник атаковал автомобиль с детьми в Белгородской области

Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков, медики оперативно госпитализировали детей в областную детскую клиническую больницу для оказания специализированной помощи. Транспортное средство также получило значительные повреждения.
Ситуация в регионе остается напряженной. Местные власти продолжают фиксировать попытки атак с использованием беспилотных аппаратов, которые представляют прямую угрозу для жизни гражданских.
Экстренные службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на возникающие угрозы и оказывать необходимую помощь пострадавшим.