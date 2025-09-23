Туристический автобус попал в ДТП с легковушкой в Ленинградской области

Авария случилась вечером 20 сентября и потребовала оперативного вмешательства спасательных служб. По предварительным данным, главными причинами стали сложные погодные условия и недостаточная видимость в темное время суток.

Инцидент произошел на участке трассы «Кола» в Кировском районе

Как передает портал «КарелInform», специалисты оперативно прибыли на место событий, чтобы ликвидировать последствия аварии и обеспечить безопасность других участников движения.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Медики осмотрели всех пострадавших, госпитализация никому из них не потребовалась.

Движение на участке федеральной трассы было временно ограничено, пока спецтехника убирала поврежденные транспортные средства с проезжей части.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали и точные причины случившегося. Известно, что водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование, которое подтвердило отсутствие алкоголя в крови.