Женщина погибла при падении автомобиля в реку на трассе под Смоленском

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в салоне в этот момент находился пассажир, который получил травмы, несовместимые с жизнью. 46-летняя женщина скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков.
В настоящее время по факту случившегося проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов тщательно устанавливают все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние автомобиля и условия видимости на дороге.
ГИБДД напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима и постоянной концентрации за рулем, особенно на загородных трассах в ночные часы.