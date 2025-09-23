Женщина погибла при падении автомобиля в реку на трассе под Смоленском

Вечером 22 сентября неподалеку от деревни Чепчугово ВАЗ-21213 вылетел с дороги, опрокинулся и упал в воду. По предварительным данным, 37-летний водитель потерял контроль над машиной в темное время суток, что и привело к трагическим последствиям.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в салоне в этот момент находился пассажир, который получил травмы, несовместимые с жизнью. 46-летняя женщина скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков.

В настоящее время по факту случившегося проводится расследование. Сотрудники правоохранительных органов тщательно устанавливают все обстоятельства инцидента, включая техническое состояние автомобиля и условия видимости на дороге.

ГИБДД напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима и постоянной концентрации за рулем, особенно на загородных трассах в ночные часы.