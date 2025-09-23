1

Российские туристы пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

Авария произошла на популярной трассе D400 в районе Аланьи

Один из двух автобусов, «встретившихся» в аварии под Аланьей в Турции, перевозил граждан России. В результате столкновения травмы получили 15 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает РИА Новости, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, которые оказали первую медицинскую помощь и организовали госпитализацию пострадавших. Генеральное консульство РФ в Анталье оперативно подключилось к выяснению обстоятельств происшествия и выразилось готовность оказать всю необходимую поддержку нашим соотечественникам.

Дипломатическое представительство России в Турции держит ситуацию на особом контроле, поддерживая постоянный контакт с местными властями для получения актуальной информации. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны после завершения расследования, которое проводят турецкие правоохранители.

