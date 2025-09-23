Несовершеннолетний угнал авто у родителей и устроил опасную погоню в Москве

События развернулись днем 22 сентября на Ленинградском проспекте. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, водитель которого грубо нарушал Правила дорожного движения. Однако молодой человек не только проигнорировал требования полиции, но и предпринял попытку скрыться, спровоцировав тем самым рискованную погоню.

Как сообщает портал News.ru, правоохранителям пришлось применить табельное оружие, сделав сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем открыв огонь по колесам машины нарушителя. Остановить автомобиль удалось лишь на улице Сальвадора Альенде, когда тот сперва врезался в фонарный столб, а после — в служебное авто ДПС.

Расследование установило, что за рулем находился несовершеннолетний, который управлял транспортным средством, разумеется, без «прав». Автомобиль принадлежал его родителям. На данный момент суд вынес решение об административном аресте задержанного сроком на восемь суток.

Правоохранительные органы возбудили в отношении родителей гонщика административное дело по факту допущения до управления машиной лица, не имеющего удостоверения. Им грозит значительный денежный штраф. По пока неподтвержденным данным, в дальнейшем молодому человеку может грозить и уголовная ответственность с реальным сроком.