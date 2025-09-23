1258

Пьяная пенсионерка насмерть сбила мотоциклиста под Кировом

Следствие возбудило уголовное дело после ДТП с трагическим исходом

События развернулись вечером 19 сентября на подъезде к деревне Малый Конып. По версии следствия, нетрезвая женщина за рулем LADA Granta потеряла контроль над машиной и выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с мотоциклом «Восход».

Автор
Александр Проневский

Как сообщает портал «proГОРОД43.ru», мужчина за рулем двухколесного транспорта скончался непосредственно на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По словам очевидца, молодой человек умирал прямо у него на глазах. Он лично знал погибшего 28-летнего водителя мотоцикла, у которого остались двое несовершеннолетних детей. Сама виновница аварии получила травмы, ее госпитализировали.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сразу же зафиксировали у женщины признаки алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование. Следователи возбудили в отношении пенсионерки уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

