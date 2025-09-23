Пьяная пенсионерка насмерть сбила мотоциклиста под Кировом

Как сообщает портал «proГОРОД43.ru», мужчина за рулем двухколесного транспорта скончался непосредственно на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По словам очевидца, молодой человек умирал прямо у него на глазах. Он лично знал погибшего 28-летнего водителя мотоцикла, у которого остались двое несовершеннолетних детей. Сама виновница аварии получила травмы, ее госпитализировали.
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сразу же зафиксировали у женщины признаки алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование. Следователи возбудили в отношении пенсионерки уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.