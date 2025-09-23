Погибший в аварии в Москве водитель «Запорожца» мог умереть от инфаркта

Авария произошла утром 22 на севере Москвы. Мужчина возвращался домой после ночевки у друга, но в четырех километрах от дома его автомобиль внезапно выехал на полосу встречного движения и с силой ударился о дорожное ограждение.

Как сообщает «Московский Комсомолец», трагическое происшествие привело к смерти 74-летнего москвича, который до последнего дня самостоятельно управлял автомобилем. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем, что и привело к роковому столкновению с отбойником.

Семья погибшего исключает техническую неисправность машины, несмотря на ее почтенный возраст. Они подчеркивают, что мужчина всю жизнь профессионально работал водителем и содержал свой автомобиль в безупречном состоянии, часто самостоятельно выполняя ремонт.

Родственники предполагают, что причиной трагедии могла стать внезапная остановка сердца. Пенсионер давно состоял на учете у кардиолога, перенес операцию и периодически рассказывал близким о проблемах со здоровьем.

В настоящее время эксперты проводят все необходимые проверки, чтобы установить точную причину произошедшего. Расследование инцидента продолжается.