Водитель грузовика погиб в результате жесткой аварии на трассе М-4

Инцидент случился в Красносулинском районе в ночь на 23 сентября. По предварительной версии следствия, 58-летний водитель грузового Renault Premium нарушил Правила дорожного движения, сократив дистанцию до впереди идущего Foton с полуприцепом до критической. В какой-то момент «китаец» резко остановился, что и привело к ДТП.

Как сообщает «МК — Ростов-на-Дону», спасатели оперативно прибыли на место событий, но находившийся в деформированной кабине «Рено» мужчина умер мгновенно, получив несовместимые с жизнью травмы.

Второй участник аварии, 27-летний водитель «Фотона», отделался только незначительными ушибами. Его автомобиль получил серьезные повреждения и перекрыл одну из полос движения, из-за чего образовалась многокилометровая пробка.

Сотрудники ГИБДД оперативно организовали объезд, а к расследованию причин инцидента привлекли автотехнических экспертов. Полицейские уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных на ближайших объектах инфраструктуры — они помогут восстановить полную картину произошедшего. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.