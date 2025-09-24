Водитель скрылся после наезда на ребенка-велосипедиста в Пензе

Как сообщает портал Penzainform.ru, прибывшие на вызов медики оказали девочке первую помощь и доставили ее в ближайшую больницу. Сейчас полиция ведет розыск виновника. Оперативники осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент ДТП и автомобиль нарушителя.
По предварительным данным, машина могла уехать в сторону центра города. Правоохранители проверяют все возможные маршруты и просят очевидцев, которые располагают любой информацией, сообщить об этом по телефону.
Нарушителю грозит серьезное наказание за оставление человека в опасности и места дорожного происшествия.