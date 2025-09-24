Водитель скрылся после наезда на ребенка-велосипедиста в Пензе

Инцидент случился 23 сентября на улице Бригадной. Примерно в 15:00 неизвестный сбил маленькую велосипедистку, которая двигалась вдоль дороги. После удара автомобилист даже не остановился, чтобы помочь пострадавшей, и сразу же скрылся с места аварии.

Как сообщает портал Penzainform.ru, прибывшие на вызов медики оказали девочке первую помощь и доставили ее в ближайшую больницу. Сейчас полиция ведет розыск виновника. Оперативники осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент ДТП и автомобиль нарушителя.

По предварительным данным, машина могла уехать в сторону центра города. Правоохранители проверяют все возможные маршруты и просят очевидцев, которые располагают любой информацией, сообщить об этом по телефону.

Нарушителю грозит серьезное наказание за оставление человека в опасности и места дорожного происшествия.