Водитель мопеда с ребенком на пассажирском сиденье устроил ДТП в Севастополе

Вечером 23 сентября 36-летний мужчина за рулем мопеда Racer с маленьким ребенком на пассажирском сиденье двигался по улице Пластунская. Превысил скорость, потерял контроль — двухколесный транспорт наехал на бордюрный камень и опрокинулся. В момент аварии и водитель, и 10-летняя девочка находились в застегнутых шлемах, однако это не уберегло их от травм.

Как сообщает Служба новостей ForPost, медики госпитализировали пострадавших с травмами средней тяжести для оказания необходимой помощи.

В свою очередь, представители ГИБДД, комментируя произошедшее, подчеркнули, что действующие ПДД прямо запрещают перевозку пассажиров младше 12 лет на мотоциклах и мопедах. Даже с защитной экипировкой. Это само по себе является серьезным административным правонарушением.

Стоит отметить, что полицейские не обнаружили признаков опьянения у водителя. Однако факт игнорирования правил перевозки детей станет ключевым в рамках проводимого расследования, которое может закончиться для мужчины лишением «прав».