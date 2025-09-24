Водитель мопеда с ребенком на пассажирском сиденье устроил ДТП в Севастополе

Как сообщает Служба новостей ForPost, медики госпитализировали пострадавших с травмами средней тяжести для оказания необходимой помощи.
В свою очередь, представители ГИБДД, комментируя произошедшее, подчеркнули, что действующие ПДД прямо запрещают перевозку пассажиров младше 12 лет на мотоциклах и мопедах. Даже с защитной экипировкой. Это само по себе является серьезным административным правонарушением.
Стоит отметить, что полицейские не обнаружили признаков опьянения у водителя. Однако факт игнорирования правил перевозки детей станет ключевым в рамках проводимого расследования, которое может закончиться для мужчины лишением «прав».