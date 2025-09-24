Водитель без «прав» перевернул «Волгу» с двумя детьми в Мордовии

Авария произошла вечером 23 сентября на улице Лесная в селе Белозерье. По предварительным данным, 45-летний мужчина сел за руль автомобиля ГАЗ-3110, не имея водительского удостоверения. В какой-то момент он потерял контроль над машиной, в результате чего она съехала с проезжей части в кювет и перевернулась.

Как сообщает портал «Известия Мордовии», в результате пострадали семилетний мальчик и пятилетняя девочка, которые находились в салоне — медики оперативно доставили их в ближайшую больницу. После оказания необходимой помощи врачи отпустили юных пассажиров домой, назначив им амбулаторное лечение.

Водитель прошел освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в крови. Тем не менее, сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины административные материалы сразу по нескольким статьям. Он управлял автомобилем без «прав» и полиса ОСАГО. К тому же инспекторы зафиксировали несоблюдение требований по перевозке несовершеннолетних пассажиров, из-за чего последние получили травмы.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается.