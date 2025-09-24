Прокуратура возбудила уголовное дело после угона авто с ребенком в Находке

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 24 сентября на улице Горького. По предварительным данным, неизвестный мужчина совершил кражу автомобиля Toyota Vitz. При этом он не обратил внимания на то, что в салоне находился несовершеннолетний пассажир.

Как сообщает информагентство PrimaMedia, похититель потерял контроль над угнанным автомобилем и врезался в припаркованный грузовик Toyota Dyna. В результате удара мальчик-пассажир получил травмы, его состояние потребовало срочной госпитализации.

Прокуратура города Находки взяла ситуацию на особый контроль и инициировала возбуждение уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Надзорное ведомство также выступило с требованием провести тщательную процессуальную проверку по факту возможного похищения человека по статье 126 УК РФ.

Ключевой задачей для следователей станет установление осведомленности нарушителя о наличии ребенка в салоне, так как от этого будет зависеть окончательная квалификация преступления.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого и установление всех обстоятельств произошедшего.