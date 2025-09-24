Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Калужской области

Днем 24 сентября на 127-м километре федеральной трассы А-130 женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд Nissan X-Trail. От полученных травм она скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла на автодороге А-130 в Малоярославецком районе

Как сообщает портал «Калужские Новости», на место происшествия оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители фиксируют все обстоятельства инцидента: осматривают автомобиль, переход, где все случилось, и опрашивают возможных свидетелей.

На данный момент полиция проводит расследование, которая установит точную причину трагедии. Пока никаких подробностей нет.

