Водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Калужской области

Как сообщает портал «Калужские Новости», на место происшествия оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители фиксируют все обстоятельства инцидента: осматривают автомобиль, переход, где все случилось, и опрашивают возможных свидетелей.
На данный момент полиция проводит расследование, которая установит точную причину трагедии. Пока никаких подробностей нет.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку на переходе под Новороссийском прямо на глазах ее матери.