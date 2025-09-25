Электросамокатчик сбил четырехлетнюю девочку и скрылся с места ДТП в Сыктывкаре

Как сообщает ГИБДД по Республике Коми, врачи осмотрели пострадавшую и диагностировали у нее ушибы лба и правой голени, а также не исключили сотрясение мозга. К счастью, тяжелых последствий удалось избежать, и девочка осталась дома под наблюдением родителей — в госпитализации она не нуждается.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти виновника аварии. Они изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных вблизи места происшествия, и опрашивают возможных свидетелей.
Нарушителю грозит административная ответственность за оставление места ДТП, а в случае подтверждения факта причинения вреда здоровью — и более серьезное наказание.