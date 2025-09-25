Российского блогера Дзугкоева задержали за секс в кузове пикапа в Таиланде

Поводом для задержания стала видеозапись экстремального акта с участием проститутки в кузове движущегося автомобиля. Ролик, дата съемки которого пока не установлена, появился в открытом доступе лишь несколько дней назад и практически сразу привлек внимание местных властей. Они расценили действия блогера как наносящие ущерб имиджу курорта и объявили его в розыск.

Как сообщает телеграм-канал Mash, задержание произошло 25 сентебря в аэропорту, когда Дзугкоев пытался покинуть страну. Против него возбудили дело за непристойное поведение в общественном месте, теперь блогеру грозит крупный штраф и депортация из Таиланда с запретом на последующий въезд.

Этот инцидент стал не первым скандалом в биографии Георгия Дзугкоева. Ранее на него уже обращало внимание Следственное управление РФ: правоохранители усмотрели в его роликах, на которых он издевался над пенсионеркой, действия, унижающие достоинство человека. После начала проверки блогер предпочел покинуть родину и перебрался в Таиланд, где продолжил создавать провокационный контент.