Мосгорсуд отправил миллиардера Шепеля в колонию за смертельное ДТП на Рублевке

Это решение стало кульминацией длительного судебного процесса, который начался после аварии на Рублевском шоссе в феврале 2022 года. Автомобиль марки Mercedes-Benz, за рулем которого находился Шепель, попал в ДТП со смертельным исходом для одного человека и тяжелыми травмам для двух других. Правоохранительные органы изначально предполагали, что миллиардер мог потерять управление из-за резкого ухудшения самочувствия.

Как сообщает РИА Новости, суд признал Шепеля виновным в нарушении Правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Первый приговор был вынесен Дорогомиловским судом Москвы еще в марте 2024 года: 3,5 года колонии-поселения и выплаты потерпевшим на общую сумму в 8 млн рублей.

Однако защита добилась пересмотра, и в августе того же года Мосгорсуд смягчил наказание до 3 лет условно. Судьи приняли во внимание факт добровольного возмещения морального вреда.

В ответ на это прокуратура подала кассационный протест, указав, что миллиардер не раскаялся в своих деяниях, не принес извинений и пытался переложить ответственность за аварию на потерпевших. Второй кассационный суд согласился с этими доводами и направил дело на новое рассмотрение, отметив, что Мосгорсуд без убедительных мотивов смягчил наказание по делу с необратимым последствием — гибелью человека.

Позиция защиты на протяжении всего процесса заключалась в том, что их клиент за рулем потерял сознание. На это, по их словам, указывают траектория движения автомобиля, отсутствие сигнала поворота и медицинские данные. Тем не менее, суд счел доказательства вины достаточными для окончательного решения о вынесении реального срока.