Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку на авто, которую повесил ее сын

Инцидент произошел еще в начале сентября, когда припаркованная у дома машина привлекла внимание правоохранительных органов. На заднем стекле находилась наклейка с символикой «Северного братства». Ранее суд официально признал эту организацию экстремистским сообществом, что и послужило основанием для возбуждения дела.

Как сообщает телеграм-канал «Острожно, Москва», по словам знакомых семьи, женщина не имела отношения к запрещенной группировке, а наклейку на машину поместил ее 33-летний сын Александр, являющийся активным болельщиком футбольного клуба «Спартак».

Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд принял решение в отсутствие обвиняемой, которая не получила судебную повестку и не явилась на заседание. Ее признали виновной в том, что она осознанно разместила стикер и должна была понимать последствия своих действий. В результате ее осудили по статье о демонстрации символики экстремистской организации и назначили административный штраф.