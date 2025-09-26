Лихача из Египта наказали в Казани за опасную езду с «Человеком-пауком»

Поводом для разбирательства стало видео, которое стражи дорожного порядка обнаружили в соц сетях. На кадрах запечатлен кабриолет марки Chrysler, нарезающий круги по Площади Тысячелетия в столице республики. На задних сиденьях дрифтующего авто в тот момент стояли три человека, одетые в полные костюмы «Человека-паука».

Как сообщает телеграм-канал «Происшествия Татарстан», сотрудники ГИБДД по номеру автомобиля быстро вычислили нарушителя. Им оказался 36-летний египтянин, получивший российское гражданство в 2021 году. Согласно данным полиции, на момент опасной поездки он уже был лишен «прав» за предыдущие дорожные выкрутасы.

В итоге стражи порядка составили сразу четыре протокола об административных правонарушениях. Шофера обвинили в опасном вождении, перевозке людей вне кабины автомобиля, нарушении правил пользования ремнями безопасности и управлении транспортным средством без водительского удостоверения.