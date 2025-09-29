Девочка выпала из кузова грузовика и погибла в Приморье

Водитель микроавтобуса Toyota HiAce разметил детей в кузове, который конструктивно для этого не предназначен — в нем отсутствуют как сидения, так и ремни безопасности. В результате девочки не смогли удержаться и вывалились прямо на проезжую часть.

Как сообщает телеграм-канал прокуратуры Приморского края, инцидент произошел 29 сентября. Одна из юных пассажирок от удара получила тяжелейшие травмы и скончалась. Второго ребенка в срочном порядке доставили в местную больницу, на данный момент врачи борются за ее жизнь.

По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Полиция установила, что за рулем автомобиля находился 46-летний местный житель с 28-летним водительским стажем. За последний год инспекторы ГИБДД уже семь раз привлекали его к административной ответственности за различные нарушения Правил.

Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования дела.