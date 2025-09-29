15-летняя школьница устроила лобовое столкновение в Красноярске

В воскресенье, 28 сентября, на улице Даурская в Красноярске произошла авария, виновником которой стала несовершеннолетняя на Kia. За руль ее посадила мама — та напилась и попросила дочку отвезти ее по делам.

Как сообщает РИА Новости, ребенок в какой-то момент потерял контроль над машиной: автомобиль выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗом. В результате удара обе участницы происшествия получили серьезные травмы, их состояние потребовало срочной госпитализации.

ГИБДД уже составила в отношении безответственного родителя протокол об административном правонарушении за передачу управления лицу без «прав». Наказание по соответствующей статье предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого, мать ждет разбирательство по статье о неисполнении обязанностей по надлежащему воспитанию детей.