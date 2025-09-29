«Заскучавший» водитель намеренно протаранил полицейский автомобиль

Авария случилась утром 24 сентября в Фэрвью-Хайтс (штат Иллинойс, США), когда молодой человек направил свой Chevrolet Camaro прямиком на стоящий у обочины автомобиль полиции. Правоохранитель не пострадал, поскольку в момент столкновения находился около третьей машины, которую остановил из-за просроченной регистрации.

Как сообщает New York Post, 28-летний преступник с невозмутимым видом вышел из поврежденного авто и завел диалог с офицером. Мужчина признался, что действовал преднамеренно, а в качестве причины отметил скуку и алкогольное опьянение. Уже при оформлении задержанный заявил об еще одном мотиве — откровенной ненависти к полиции.

Прокуратура округа Сент-Клэр предъявила «заскучавшему» водителю обвинения сразу по четырем статьям, включая нападение на представителя власти и ущерб государственному имуществу. Суд удовлетворил ходатайство о его аресте, признав обвиняемого угрозой общественной безопасности.