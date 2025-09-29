Водитель потерял сознание за рулем из-за инсульта и влетел в отбойник в Чувашии

Инцидент произошел утром 29 сентября на 11-м километре автодороги «Вятка». Renault Logan сначала резко свернул и врезался в ограждение, после чего его отбросило на полосу встречного движения, где машина задела грузовик МАЗ.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Чувашии, за рулем в этот момент находился житель республики Марий Эл 1971 года рождения. Мужчину в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него инсульт.

На момент аварии пассажиров в салоне не было, что предотвратило более серьезные последствия. Движение на участке временно ограничивали, пока службы убирали поврежденные транспортные средства. Полиция продолжает расследование для установления полной картины событий.