Водитель потерял сознание за рулем из-за инсульта и влетел в отбойник в Чувашии

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции Чувашии, за рулем в этот момент находился житель республики Марий Эл 1971 года рождения. Мужчину в критическом состоянии экстренно доставили в больницу, где врачи диагностировали у него инсульт.
На момент аварии пассажиров в салоне не было, что предотвратило более серьезные последствия. Движение на участке временно ограничивали, пока службы убирали поврежденные транспортные средства. Полиция продолжает расследование для установления полной картины событий.