Автомобилист устроил стрельбу из-за конфликта с велосипедистом в Москве

Инцидент на улице Малыгина начался с обычного дорожного спора

Мужчины не поделили пространство на проезжей части и вступили в словесную перепалку. Ситуация резко обострилась, когда один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел выстрел в воздух.

Александр Проневский

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», индицент произошел 29 сентября на улице Малыгина. Велосипедист, 47-летний москвич, после выстрела прекратил спорить и незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Его заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Хулиганство». Следователи оперативно установили личность стрелявшего водителя авто и задержали его.

Суд, рассмотрев материалы дела, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ему предстоит ответить перед законом за свои действия, которые могли привести к куда более серьезным последствиям.

