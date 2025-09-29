Женщину задержали за ДТП, в котором погибла ее дочь, в Забайкалье

Вечером 28 сентября 35-летняя жительница Красночикойского округа на Toyota Platz потеряла контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, в результате чего получила смертельные травмы 13-летняя девочка.

Пьяная мать за рулем стала виновницей аварии с летальным исходом

Как сообщает издание «Забайкальский Рабочий», сразу после столкновения женщина попыталась скрыться с места трагедии, однако правоохранительные органы нашли ее по горячим следам. Последующая экспертиза подтвердила факт наличия алкоголя в ее крови.

На данный момент в отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье — 12 лет лишения свободы.

