Женщину задержали за ДТП, в котором погибла ее дочь, в Забайкалье

Как сообщает издание «Забайкальский Рабочий», сразу после столкновения женщина попыталась скрыться с места трагедии, однако правоохранительные органы нашли ее по горячим следам. Последующая экспертиза подтвердила факт наличия алкоголя в ее крови.
На данный момент в отношении подозреваемой следователи возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по соответствующей статье — 12 лет лишения свободы.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Ульяновской области пассажир такси угнал автомобиль, зарезав водителя.